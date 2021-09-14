أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة (3 - 0) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني نصرا كبيرا على فريق برشلونة الإسباني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن البايرن، من الفوز بثلاثية نظيفة على منافسه فريق برشلونة، صاحب الأرض، ليسجل بذلك الانتصار الثاني على الفريق الإسباني.

وأحرز بايرن ميونيخ الهدف الأول في الدقيقة 33 من الشوط الأول بواسطة اللاعب توماس مولر.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 0 × 1 بايرن ميونخ |

قووووووووووووووووووووووول مولر HD

- Via: @MnbrMadrid5 | #UCL pic.twitter.com/nbu6Bj3fQd — UCL Here (@N1xdE) September 14, 2021

وواصل البايرن تفوقه على برشلونة في الشوط الثاني وتمكن اللاعب روبرت ليفاندوفيسكي من إحراز الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 0 × 2 بايرن ميونخ |

قووووووووووووووووووووووول ليفاندوفيسكي HD

- Via: @MnbrMadrid5 | #UCL pic.twitter.com/1Bwp2d734D — UCL Here (@N1xdE) September 14, 2021

وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة، استطاع ليفاندوفيسكي، إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل نهاية المباراة بدقائق.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 0 × 3 بايرن ميونخ |

قووووووووووووووووووووووول ليفاندوفيسكي HD

- Via: @MnbrMadrid5 | #UCL pic.twitter.com/9nLswkY2Jb — UCL Here (@N1xdE) September 14, 2021

وأقيمت مباراة البايرن وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في موسم (2021 / 2022).

يذكر أن آخر مباراة جمعت الفريقين، خلال الموسم قبل الماضي لدوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز بايرن ميونيخ على برشلونة (8 - 2).

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار دوري أبطال أوروبا عبر سبوتنيك