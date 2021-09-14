أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة (3 - 0) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

وتمكن البايرن، من الفوز بثلاثية نظيفة على منافسه فريق برشلونة، صاحب الأرض، ليسجل بذلك الانتصار الثاني على الفريق الإسباني.
وأحرز بايرن ميونيخ الهدف الأول في الدقيقة 33 من الشوط الأول بواسطة اللاعب توماس مولر.
دوري ابطال اوروبا | برشلونة 0 × 1 بايرن ميونخ |— UCL Here (@N1xdE) September 14, 2021
قووووووووووووووووووووووول مولر HD
- Via: @MnbrMadrid5 | #UCL pic.twitter.com/nbu6Bj3fQd
وواصل البايرن تفوقه على برشلونة في الشوط الثاني وتمكن اللاعب روبرت ليفاندوفيسكي من إحراز الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 56 من عمر المباراة.
دوري ابطال اوروبا | برشلونة 0 × 2 بايرن ميونخ |— UCL Here (@N1xdE) September 14, 2021
قووووووووووووووووووووووول ليفاندوفيسكي HD
- Via: @MnbrMadrid5 | #UCL pic.twitter.com/1Bwp2d734D
وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة، استطاع ليفاندوفيسكي، إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل نهاية المباراة بدقائق.
دوري ابطال اوروبا | برشلونة 0 × 3 بايرن ميونخ |— UCL Here (@N1xdE) September 14, 2021
قووووووووووووووووووووووول ليفاندوفيسكي HD
- Via: @MnbrMadrid5 | #UCL pic.twitter.com/9nLswkY2Jb
وأقيمت مباراة البايرن وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في موسم (2021 / 2022).
يذكر أن آخر مباراة جمعت الفريقين، خلال الموسم قبل الماضي لدوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز بايرن ميونيخ على برشلونة (8 - 2).
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