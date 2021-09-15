باريس سان جيرمان يكشف سبب انهيار صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

أعرب المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإيطالي ليوناردو، عن ثقته في تمديد عقد مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي، الذي سينتهي الموسم الجاري.

وقال ليوناردو، في تصريحات تلفزيونية ، "أعتقد أنه سيبقى. إنه الشيء الوحيد الأقرب للحدوث. لم نفكر مطلقا في اللعب من دون كيليان".

وأوضح أن "الثلاثي الهجومي ميسي، ونيمار، ومبابي، لم يتواجد سويا ليلعب موسما واحدا فقط، ولكن سنفعل كل شيء من أجل استمرار هذا الثلاثي في الموسم المقبل".

وبشأن مفاوضات ريال مدريد، قال إن "تصرفات ريال مدريد لم تعجبنا فهو فاوضنا على شراء أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، كنا واضحين، لم يكن هذا العرض كافيا من وجهة نظرنا. إنه أقل مما دفعناه‭ لشراء كيليان من موناكو".

وأضاف: "لم يتقدم النادي الإسباني بعرض آخر مثلما تردد، ولم يكن ممكنا العمل لثلاثة أو أربعة أشهر في سوق الانتقالات، ثم تتغير خططك فجأة".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض صاحب الـ22 عاما كل عروض التجديد، وهو ما يعني أنه قد يصبح "لاعبا حرا" في الصيف المقبل وسيقرر حينها مصيره بنفسه دون الرجوع لإدارة الفريق الباريسي.