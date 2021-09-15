ماذا قال رونالدو بعد خسارة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

علّق النجم كريستيانو رونالدو، على خسارة فريقه أمام مضيفه يونغ بويز السويسري، أمس الثلاثاء، خلال مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع "توتير"، تعليقا على خسارة مانشستر يونايتد: "لم تكن النتيجة التي أردناها".

Wasn't the result we wanted, but now it’s time to recover well and focus on the next game!👏🏽👊🏽 #mufc pic.twitter.com/J97WdtIylR — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 14, 2021

وأضاف اللاعب البرتغالي المنضم مؤخرا لليونايتد: "لكن حان الوقت الآن للتعافي جيدا والتركيز على المباراة التالية".

يشار إلى فوز يونغ بويز على ضيفه مانشستر يونايتد، بهدف قاتل، سجله البديل المهاجم الأمريكي جوردان سيباتشو، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وفاز يونغ بويز على اليونايتد بنيجة 2-1، ليفسد فرحة رونالدو الذي كان قد سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 13.

وخاض يونايتد الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه آرون وان بيساكا في الشوط الأول من المباراة.