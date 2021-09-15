محرز يهزم جيسوس في مصارعة خلال تدريبات مانشستر سيتي...فيديو

شهدت تدريبات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي التحضيرية للقاء الفريق في دوري الأبطال، مصارعة بين نجمي الفريق الجزائري رياض محرز والبرازيلي غابرييل جيسوس.

وخلال الحصة التدريبية للفريق تحضيرا للقاء لايبزيغ الألماني لحساب مباريات الجولة الأولى من الجموعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

دخل اللاعبان في نزال على أرض الملعب حيث دانت السيطرة في البداية للنجم البرازيلي قبل أن يستعيد محرز المبادرة ليفوز بتثبيت جيسوس، وسط حضور عدد من اللاعبين.

يذكر أن مانشستر سيتي يسعى لتعويض إخفاق العام الماضي بخسارة نهائي البطولة أمام فريق تشيلسي.