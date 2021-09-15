نادال يؤكد جاهزيته لفترة تعاف "صعبة"

وكان نادال صاحب 20 لقبا كبيرا (رقم قياسي يتقاسمه مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر)، نشر صورة له السبت على حسابه على إنستغرام حاملا عكازين ورباطا حول ساقه اليسرى. وقال: "إنني حاليا في برشلونة من أجل تلقي العلاج في ساقي التي تحتاج إلى بضعة أيام راحة ثم أسابيع عدة بعيدا عن الملاعب".

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وخاض نادال آخر مبارياته هذا العام في دورة واشنطن، مطلع أغسطس/آب الماضي، عندما خسر امام الجنوب افريقي لويد هاريس.

وكان نادال (34 عاما) يعاني من الإصابة منذ خروجه من الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى في يونيو/حزيران الماضي، واكتفى بالمشاركة في دورة واحدة بعدها، حيث أجبرته الإصابة على الانسحاب من بطولتي ويمبلدون الإنجليزية وفلاشينغ ميدوز الأمريكية ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وأكد نادال خلال تصريحات صحفية أنه يواجه فترة ستكون صعبة وموجعة، قائلا: "لكن يتعين علي أن أمر فيها لكي أكافح لما أريد ان اكون عليه في المستقبل".