صلاح يسجل رقما قياسيا في "أنفيلد" ويعادل ستيفن جيرارد

سجل المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول رقما قياسيا جديدا مع فريقه الإنجليزي بعدما سجل هدفا ضد ميلان الإيطالي في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الأربعاء 15 سبتمبر، بإطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2021-22.