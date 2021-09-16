صلاح يسجل رقما قياسيا في "أنفيلد" ويعادل ستيفن جيرارد

ووصل المصري لهدفه رقم 14 مع ليفربول بمنافسات دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب "أنفيلد".
وبحسب ما نشرت شبكة "أوبتا" فإن المصري بتسجيله لهذا الهدف، عادل رقم أسطورة النادي ستيفن جيرارد، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بدوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول على أرضية ملعب "أنفيلد" على مر التاريخ.
14 - Mohamed Salah is now Liverpool's joint-highest scorer in European Cup/UEFA Champions League games at Anfield, with his 14th taking him level with Steven Gerrard. King. pic.twitter.com/XEPkOSGwfe— OptaJoe (@OptaJoe) September 15, 2021
يذكر أن ليفربول تمكن من الفوز بثلاثة اهداف لاثنين، ليحصد نقاط اللقاء كاملة منفردا بصدارة المجموعة، مستفيدا من تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)