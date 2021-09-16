نقاش حاد بين رياض محرز وغوارديولا...فيديو

شهد لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني، حدثا تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل وتمثل بنقاش حاد بين بيب غوارديولا ولاعبه رياض محرز.

ويظهر المقطع المصور استدعاء غوارديولا لمحرز على خط التماس خلال الشوط الثاني، ليوجه له تعليمات بطريقة انفعالية وحادة من المدرب الإسباني، الذي كان يصرخ في وجه لاعبه ويقوم بحركات بيده تعبّر عن حالة من الغضب الشديد.

Jack Grealish: ⚽️🅰️

Riyad Mahrez: ⚽️



It doesn't matter how well you're playing, if you don't do your defensive duties Pep Guardiola will tell you all about it 😤#UCL pic.twitter.com/f9ZQFxaq4w — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 15, 2021

وظهر محرز بشكل جيد خلال المواجهة وساهم في فوز فريقه بسداسية كاملة مقابل ثلاثية للايبزيغ، حيث سجل النجم الجزائري الهدف الثالث للفريق، كما وأنه لعب أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم مع الفريق وتمكن من خوض اللقاء كاملا.

كما وانتشر مقطع مصور من نفس اللقاء لغوارديولا بنفس حالة الغضب من اللاعب جاك غريليش الوافد الجديد لمانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية الأخيرة، من أستون فيلا في صفقة قياسية للنادي بلغت أكثر من 100 مليون يورو، والذي سجل هدفا في اللقاء.

Pep Guardiola looked absolutely furious with Manchester City forward Riyad Mahrez 😳https://t.co/v0X2i9u4i8 — Metro Sport (@Metro_Sport) September 15, 2021

يذكر بأن مانشستر سيتي حقق فوزا كبيرا على لايبزيغ بنتيجة 6-3، في المباراة التي أقيمت على كلعب "الاتحاد"، لحساب المجموعة الأولى، التي تصدرها حامل لقب الدوري الإنجليزي مع ختام منافسات الجولة.