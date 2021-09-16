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    أنطوان غريزمان

    عقاب جماهيري من مشجعي أتلتيكو مدريد لغريزمان في أول مشاركة له بعد عودته

    © AFP 2021 / LLUIS GENE
    رياضة
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    أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن نجم فريق أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان تعرض لما يمكن وصفه بـ"العقاب" من جماهير النادي في أول ظهور له بعد العودة في معقل الفريق "واندا ميتروبوليتانو"، خلال مواجهة بورتو البرتغالي، بدوري أبطال أوروبا.

    وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تعرض غريزمان لصافرات استهجان من قبل بعض الجماهير حين أعلن اسمه ضمن تشكيل الفريق قبل بدء المباراة.

    وأشارت كذلك إلى أن الصافرات انهالت من جميع أنحاء الملعب حين شارك غريزمان بديلا أمام بورتو مكان جواو فيليكس في الدقيقة 56 من عمر المبارة.

    وأوضحت الصحيفة: "مشجعو أتلتيكو مدريد لم يغفروا لغريزمان الطريقة التي رحل بها عن النادي إلى برشلونة".

    وأشارت إلى أن الجماهير ترى أنه يتوجب على اللاعب الاعتذار بتسجيل الأهداف.

    وقرر غريزمان في صيف 2019 ترك أتلتيكو مدريد بعد خمسة مواسم، للانتقال إلى صفوف برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو.

    أعلن أتلتيكو مدريد، في أغسطس/آب الماضي، عودة المهاجم الفرنسي غريزمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من برشلونة، مع خيار تمديد الإعارة لمدة موسمين.

    واعتبرت أنه هذه واحدة من أكثر الصفقات اللافتة للنظر في اليوم النهائي للانتقالات الصيفية في أوروبا، وضمن أتلتيكو عودة لاعب باعه مقابل 120 مليون يورو (141.7 مليون دولار) في 2019.

    وقال الروخي بلانكوس في بيان عبر موقع الرسمي، إن أتلتيكو ضم غريزمان من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم قابل للتجديد.

    وانضم غريزمان عام 2014 للروخي بلانكوس ليقضي بعدها خمسة مواسم، أكد فيها أنه أحد أفضل في تاريخ النادي المدريدي، حيث لعب 257 مباراة قدم خلالها 50 تمريرة حاسمة وسجل 133 هدفا.

     

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