"لا يثقل كاهلي"... مهاجم شاب يستسهل منافسة أرقام كريستيانو في يوفنتوس

قال مويزي كين، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إن ملء فراغ كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد لا يثقل كاهله.

وقال كين خلال مؤتمر صحفي عند تقديمه، اليوم الخميس: "الأمر لا يثقل كاهلي، أنا هنا للمساعدة لأنني نشأت في هذا النادي وأملك ذكريات رائعة هنا".

وأضاف: "أنا هنا للعب ولا أشعر بأي عبء سوى مسؤولية ارتداء قميص يوفنتوس".

وانتقل المهاجم البالغ عمره 21 عاما إلى إيفرتون في أغسطس/آب 2019، بعد ثلاثة مواسم من بدايته في يوفنتوس.

وبدأ يوفنتوس الموسم الحالي بشكل كارثي ويملك نقطة واحدة من ثلاث مباريات في المركز 16 قبل أن يفوز بثلاثية نظيفة على مالمو في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

ويخوض يوفنتوس مباراة صعبة، يوم الأحد، ضد ضيفه ميلان الذي يحتل المركز الثاني بتسع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن روما المتصدر.

وعاد رونالدو إلى يونايتد، نهاية الشهر الماضي، بعد تسجيل 101 هدف مع يوفنتوس في 134 مباراة بجميع المسابقات على مدار ثلاثة مواسم.