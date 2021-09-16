غوارديولا يثير جدلا واسعا... ماذا دار بينه وبين رياض محرز؟

وأظهرت لقطات، أثناء المباراة، غوارديولا وهو يعطي تعليمات لرياض محرز بشكل منفعل وحاد لم تعتد عليه الجماهير، وتكرر الأمر نفسه مع لاعب الوسط الإنجليزي جاك غريليش.
Jack Grealish: ⚽️🅰️— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 15, 2021
Riyad Mahrez: ⚽️
It doesn't matter how well you're playing, if you don't do your defensive duties Pep Guardiola will tell you all about it 😤#UCL pic.twitter.com/f9ZQFxaq4w
وعقب المباراة، كشف غوارديولا عن السبب الذي دفعه إلى الانفعال على محرز وغريليش.
وقال غوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام، إن اللاعبين لم يلتزما بالتعليمات الدفاعية التي أعطاها لهما بين الشوطين.
Pep Guardiola looked absolutely furious with Manchester City forward Riyad Mahrez 😳https://t.co/v0X2i9u4i8— Metro Sport (@Metro_Sport) September 15, 2021
وأضاف: "أعلم أن ذلك ليس سهلا أحيانا، لكن فقدان الكرة في منطقة خطرة يسمح للمنافس بالوصول إلى المرمى بتمريرة أو تمريرتين".
وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزا كبيرا على لايبزيغ بنتيجة (6-3)، وتصدّر ترتيب المجموعة الأولى مبكرا، برصيد 3 نقاط، مستغلا تعثّر باريس سان جيرمان، الذي تعادل مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (1-1).
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