نتائج قرعة دور الثمانية في بطولة آسيا لكرة القدم

وتأهل إلى دور الثمانية كل من: الوحدة (الإمارات)، النصر (السعودية)، بيروزي (إيران)، الهلال (السعودية)، تشونبوك (كوريا الجنوبية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)، ناجويا جرامبوس (اليابان).
🌟 DRAW RESULTS🌟 #ACL2021 Knockout Stage Draw is complete ✅— #ACL2021 (@TheAFCCL) September 17, 2021
The quarter-finals fixtures are confirmed & so is the pathway towards the #ACLFinal!
Who will advance into the semi-finals? 🤔 pic.twitter.com/N5F3dqqNTn
وأسفرت القرعة بحسب وكالة "رويترز" عن الآتي:
الوحدة (الإمارات) أمام النصر (السعودية).
بيروزي (إيران) أمام الهلال (السعودية).
تشونبوك (كوريا الجنوبية) أمام أولسان (كوريا الجنوبية).
بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية) أمام ناجويا جرامبوس (اليابان).
قـرعـة الـدور ربـع الـنـهـائـي: 🏆— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 17, 2021
النصر السعودي 🆚 الوحدة الإماراتي
الهلال السعودي 🆚 بيرسبوليس الإيراني
أمنياتنا لممثلينا بالتوفيق. 🇸🇦#دوري_أبطال_آسيا#الوطن_معكم 🟢⚪️ pic.twitter.com/5Jem7njp4V
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في وقت سابق، عن إقامة مواجهات دوري أبطال آسيا من مباراة واحدة ابتداءً من دور الثمانية وحتى نهاية البطولة.
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