نتائج قرعة دور الثمانية في بطولة آسيا لكرة القدم

أعلنت منذ قليل، اليوم الجمعة، نتائج قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتأهل إلى دور الثمانية كل من: الوحدة (الإمارات)، النصر (السعودية)، بيروزي (إيران)، الهلال (السعودية)، تشونبوك (كوريا الجنوبية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)، ناجويا جرامبوس (اليابان).

🌟 DRAW RESULTS🌟 #ACL2021 Knockout Stage Draw is complete ✅



The quarter-finals fixtures are confirmed & so is the pathway towards the #ACLFinal!



Who will advance into the semi-finals? 🤔 pic.twitter.com/N5F3dqqNTn — #ACL2021 (@TheAFCCL) September 17, 2021

وأسفرت القرعة بحسب وكالة "رويترز" عن الآتي:

الوحدة (الإمارات) أمام النصر (السعودية).

بيروزي (إيران) أمام الهلال (السعودية).

تشونبوك (كوريا الجنوبية) أمام أولسان (كوريا الجنوبية).

بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية) أمام ناجويا جرامبوس (اليابان).

قـرعـة الـدور ربـع الـنـهـائـي: 🏆



النصر السعودي 🆚 الوحدة الإماراتي

الهلال السعودي 🆚 بيرسبوليس الإيراني



أمنياتنا لممثلينا بالتوفيق. 🇸🇦#دوري_أبطال_آسيا#الوطن_معكم 🟢⚪️ pic.twitter.com/5Jem7njp4V — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 17, 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في وقت سابق، عن إقامة مواجهات دوري أبطال آسيا من مباراة واحدة ابتداءً من دور الثمانية وحتى نهاية البطولة.