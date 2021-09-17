مانشستر يونايتد يتكبد خسائر مالية كبيرة

أعلن نادي "مانشستر يونايتد" المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه تكبد خسائر مالية كبيرة في نهاية الموسم وتأثرت نتائجه كثيرا بتفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد ما تسبب في غياب الجماهير عن الملاعب وتراجع الإيرادات التجارية.

وصرح يونايتد أن خسائره المالية في نهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي بلغت 92.2 مليون جنيه إسترليني (127.2 مليون دولار) مقارنة بخسائره العام السابق التي كانت 23.2 مليون جنيه إسترليني.

وبشأن حضور الجماهير قال كيفن بارك، الأمين العام للنادي الرسمي لمشجعي "مانشستر سيتي" في تصريحات إعلامية، إنه فوجئ بتصريحات المدرب بيب غوارديولا، بعد أن حث الأخير الجمهور على الحضور بكثافة لدعم الفريق.

وأضاف باركر: "هو لا يدرك حجم الصعوبات التي ربما يتعرض لها بعض الناس من أجل حضور المباريات".

فلديهم أطفال يتعين عليهم الاهتمام بهم وربما لا يمكنهم توفير ثمن التذاكر كما تستمر تأثيرات جائحة "كوفيد-19" لا أدري لماذا علق (غوارديولا) على هذا الجانب".