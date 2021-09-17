تغيرات كبيرة في ترتيب المنتخبات الأفريقية في تصنيف "فيفا" الشهري

شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشهري، تغيرات كبيرة في ترتيب المنتخبات الأفريقية، حيث تراجع المنتخب المصري مركزين، وتقدم منتخب ليبيا أكثر من مركز.

وشهد تصنيف فيفا تراجع المنتخب المصري إلى المركز الـ48 عالميا بدلا من المركز الـ46، ليصبح منتخب مصر بالمركز السادس أفريقيّا والخامس عربيا.

وتقدّم منتخب ليبيا 12 مركزا دفعة واحدة، ليصبح المركز الـ110 عالميا بدلا من المركز الـ122 في الشهر الماضي.

واحتفظ منتخب السنغال بصدارة منتخبات أفريقيا بتصنيف فيفا بالمركز الـ20 عالميا، ويليه منتخب تونس بالمركز الأول عربيا والثاني أفريقيّا بالمركز الـ25 عالميا، ويليه منتخب الجزائر بالمركز الثالث أفريقيّا والثاني عربيا بالمركز الـ30 عالميا.

واحتل منتخب المغرب المركز الثالث عربيا والرابع أفريقيّا بالمركز الـ33 عالميا، وجاء منتخب نيجيريا بالمركز الخامس أفريقيّا والـ34 عالميا.

وبالنسبة لتصنيف المنتخبات العالمية، احتفظ منتخب بلجيكا بصدارة التصنيف الشهري، والبرازيل بالمركز الثاني.

ولكن تقدّم منتخب إنجلترا للمركز الثالث عالميا، وتراجع منتخب فرنسا للمركز الرابع عالميا.

ودخل منتخب الدنمارك لأول مرة إلى قائمة أفضل عشر منتخبات في التصنيف العالمي.