شجار بين جماهير نابولي وليستر سيتي أثناء قمة الدوري الأوروبي... صور

ألقت الشرطة الإنجليزية القبض على 12 من مشجعي نادي نابولي الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي، بسبب اشتباكات قامت بينهما بعد مباراة الدوري الأوروبي بين الفريقين.

وبدأت المشاحنات قبل بداية المباراة بين المشجعين أمام ملعب كينغ باور، وبعد صافرة النهاية اندلعت اشتباكات مع رجال الشرطة.

وفرّط ليستر سيتي الإنجليزي بفوزٍ كان في متناوله وتعادل على أرضه أمام نابولي الإيطالي بهدفين لمثلهما، أمس الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.