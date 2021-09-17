ابنة بيليه تكشف تطورات حالته الصحية بعد العملية الجراحية وتنشر صورة حديثة له

كشفت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، اليوم الجمعة، آخر تطورات حالته الصحية، بعد أن ذكرت تقارير برازيلية أنه نُقل إلى غرفة العناية المركزة.

وأكدت كيلي ناسيمنتو، أن والدها بيليه (80 عاما) "يتعافى بشكل جيد"، بعد خضوعه لجراحة اسئتصال ورم في القولون، الأسبوع الماضي.

كما أنها نشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة أشارت إلى أنها التُقطت له الآن، والتي يظهر فيها مرتديا سترة سوداء اللون، ويبتسم للكاميرا.

View this post on Instagram A post shared by Kely Nascimento (@iamkelynascimento)

وتم اكتشاف ورم القولون لدى بيليه، خلال الفحوص الروتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية التي أجراها، فخضع فورًا لعملية جراحية لإزالته السبت الماضي، وفقا لـ"RT".

وتدهورت صحة بطل العالم ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، مما جعله، إلى جانب الوباء، محبوسا عمليا في منزله على ساحل ساو باولو مع عائلته وأصدقائه المقربين، بعيدا عن الدعاية الإعلامية.