عمر السومة يكشف سر إصابته المتكررة بشكل غريب

كشف لاعب كرة القدم السوري ومهاجم النادي الأهلي السعودي، عمر السومة، سر إصابته المتكررة، والتي تسببت في إبعاده عن الملاعب لفترة.

أصيب السومة في مباراة فريقه بالجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضد الحزم، ليعلن النادي حاجته لفترة 4 أسابيع من العلاج قبل العودة إلى الملاعب.

وقال السومة لتلفزيون "العربية" إن إصابته كانت في البداية مع المنتخب السوري في البحرين، لكنه تعافى منها بشكل كامل تماما.

وأضاف أنه لعب 4 مباريات عقب ذلك، لكن في المباراة الخامسة شعر بآلاف في القدم قبل النهاية بدقائق بسيطة، وتبين من الأشعة وجود تمزق خفيف.

وأوضح أن بعد ذلك تبين إصابة العصلة بتليف، واضطرب للعودة سريعا إلى الفريق لأن ترتيبه كان سيئا في الدوري، وبالتالي لم يستكمل برنامجه العلاجي.

حصل بعد ذلك السومة على راحة في مباراة الاتفاق واستكمل علاجه، وعاد إلى المنتخب السوري، لكن لسوء حظه تعرض لنفس الإصابة مجددا.

وقال في ختام تصريحاته إنه حصل على تأهيل كامل خلال معسكر تونس، ولعب المباريات الودية بشكل طبيعي، ولم تكن هناك أي مشاكل، لكنه تعرض لنفس الإصابة في ثاني مباراة رسمية لأنه لم يعالج التليف بشكل جيد، على حد قوله.