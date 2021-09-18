تركي آل شيخ يرد على تصريحات رئيس نادي الزمالك الأخيرة... فيديو

رد رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل شيخ، على التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي الزمالك المصري حسين لبيب الأخيرة والتي ذكر فيها اسمه.

وكان رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، قد قال أمس الجمعة في مداخلة تليفزيونية إن "هناك فترة، دفع فيها تركي آل الشيخ لنادي الزمالك في بعض اللاعبين، ليقاطعه مقدم البرنامج بسؤال "هل كان الزمالك عايش على فلوس تركي آل الشيخ"، ليرد: "نعم خلال هذه الفترة الزمالك كان عايش على فلوسه في بعض الصفقات".

وكتب آل شيخ على حسابه بفيسبوك، أنه أطلع على بعض التصريحات التي خرجت في مصر وتم ذكر اسمه فيها.

وأضاف أن كل ما دفعه من أموال في مصر منذ سنوات كان هدفه الاستثمار الرياضي، ولا يوجد فيها أي منة أو فضل منه، بل كان دعم من محب لمصر وقيادتها وشعبها.

وتابع قائلا: "أرجو عدم زج اسمي في أي موضوع".

وأكد أن هذه الصفحة انتهت منذ سنوات، لافتا إلى أن الحديث عن الماضي لن يجدي بشيء.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية كبيرة مما ينعكس على قدرة النادي في توفير مستحقات اللاعبين والتجديد لبعض نجوم الفريق وأيضا على إمكانية التعاقد على صفقات جديدة لتدعيم الفريق.

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