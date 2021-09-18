مدرب سابق للنصر السعودي يتوقع فوز الاتحاد على "العالمي" في مباراة الليلة... فيديو

توقع مدرب فريق النصر السعودي السابق لكرة القدم خالد القروني، فوز الاتحاد على "العالمي" خلال المباراة التي ستجرى الليلة.

وقال القروني في تصريحات أدلى بها لبرنامج "في أسبوع" المذاع على قناة "إم بي سي 1"، إن هناك حالة من الانسجام في صفوف الاتحاد، مقارنة بالنصر الذي يعاني من ضغط المباريات على خلفية المشاركة القارية.

وأوضح أن الكفة تميل إلى صالح الاتحاد، في ظل الانسجام بين الثلاثي البرازيلي روماريو ريكاردو، ومواطنه إيغور كورونادو، والمصري أحمد حجازي.

وأرجع مدرب النصر السابق (2005–2006) ذلك إلى أن لاعبي الاتحاد الثلاثة يلعبون جنبا إلى جنب في صفوف الفريق من الموسم السابق، على عكس المحترفين في صفوف النصر الذين ما زالوا بحاجة إلى تقديم الكثير.

خالد القروني: انسجام لاعبين أجانب الاتحاد ترجح كفة الاتحاد للفوز على النصر @hazimalghamdi88#MBC1#MBCinAweek pic.twitter.com/ylcLFuAMiG — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 18, 2021

وتقام مساء اليوم، يحل الاتحاد ضيفا على نادي النصر (يلقبه جماهيره بالعالمي) في ملعب مرسول بارك، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.