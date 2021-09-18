بايرن يسحق بوخوم 7-صفر ويتصدر الدوري الألماني... فيديو

تمكن نادي بايرن ميونخ من هز شباك ضيفه بوخوم 7 مرات خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وأحرز بايرن حامل اللقب 4 أهداف خلال الشوط الأول قبل أن يضيف 3 أخرى في الشوط الثاني لينتزع صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وحسم بايرن، الذي يخوض مواجهة غدا الأحد مع أينتراخت فرانكفورت المواجهة في الشوط الأول وبعد الاستراحة استمر في سحق منافسه الذي استقبل أكبر هزيمة له في الدوري، بحسب "رويترز".

بايرن ميونخ 7-0 بوخوم

أهداف المباراة 🔥pic.twitter.com/wINLQhtDrm — ريم (@Bayern_reem2) September 18, 2021

​وسجّل أهداف بايرن كل من لوروا سانيه ويوزوا كيميش وسيرغي غنابري واليوناني فاسيليس لامبروبولوس والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ.

وبهذه النتيجة يرفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة متقدما بنقطة واحدة على نادي فولفسبورج.