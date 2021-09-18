الاتحاد السعودي يقسو على النصر بثلاثية وإدارة "العالمي" تقيل المدرب البرازيلي... فيديو

قررت إدارة نادي النصر السعودي، إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس من منصبه بعد خسارة ثقيلة مني بها "العالمي" مساء اليوم من الاتحاد.

وقالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في خبر عاجل "إدارة نادي النصر تقرر إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس من منصبه بعد الخسارة من الاتحاد".

ويقود البرازيلي (52 عاما)، فريق النصر لكرة القدم منذ أبريل/نيسان الماضي، وسبق أن خاض العديد من التجارب التدريبية في البرازيل، بما في ذلك منتخب السامبا (2010 و2012).

وجاء قرار إقالة مينيزيس، بعدما خسر النصر الملقب بالعالمي، على أرضه مساء اليوم السبت، أمام الاتحاد بثلاثةة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل اللاعب عبد الرحمن العبود هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ليسجل النصر التعادل في الدقيقية 37 بقدم اللاعب سلطان الغنام.

وخلال الشوط الثاني سيطر الاتحاد على منتصف الملعب، ليسجل البرازيلي إيجور كورنادو هدف التقدم له عند الدقيقة 64.

الدوري السعودي : النصر 1 - 3 الاتحاد | اهداف المباراة HD



pic.twitter.com/MRqyQpkeS2 — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) September 18, 2021

وكثف النصر هجماته باحثا عن هدف التعادل، وأهدر مهاجمه المغربي عبد الرازق حمد الله ركلة جزاء في الدقيقة 75، ليوسع البرازيلي برونو هنريك كورسيني الفارق في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع سجل هارون كامار الهدف الرابع، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وانتهت المباراة بـ ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للاتحاد الذي تصدر الدوري بـ 12 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند ست نقاط في المركز الثامن.