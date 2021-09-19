البريميرليغ يودع "الهداف التاريخي"

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي، عن وفاة المهاجم الانجليزي الدولي السابق جيمي غريفز عن 81 عاماً.

ونقلت وكالة "رويترز" في بيان صادر عن النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، إن غريفز توفي في منزله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

من جهته، أكد مدرب منتخب انجلترا جاريث ساوثجيت أن الفريق الانجليزي سيكرّم غريفز في مباراته المقبلة في تصفيات كأس العالم أمام المجر في استاد ويمبلي اللندني في أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وقال ساوثجيت: "جيمي غريفز كان شخصا حظي بإعجاب الجميع بغض النظر عن الانتماءات"، مضيفاً "سعدت بلقاء أسرة جيمي في العام الماضي في توتنهام عندما كان النادي يحتفل بعيد ميلاده 80. كل التعازي لأسرته وأنا أعرف أن اللعبة بالكامل ستحزن على فراقه".

وبدأ غريفز الذي أصيب بسكتة دماغية قبل ست سنوات، مسيرته في ملاعب الكرة في صفوف نادي تشيلسي اللندني وأحرز وقتها عددا قياسيا من الأهداف على مستوى النادي وهو 124 هدفا ما بين 1957 و1961.

كما لعب غريفز لتوتنهام هوتسبير ما بين عامي 1961 و1970 وأحرز خلال هذه الفترة 266 هدفا في 379 مباراة وهو رقم قياسي لا يزال صامدا حتى الآن.

وفي موسم الدوري الانجليزي 1962-1963 أحرز غريفز 37 هدفا وهو رقم قياسي على مستوى النادي حتى الآن أيضا، وتوج بلقب أخر في كأس انجلترا مع توتنهام في 1967.

وشارك النجم الرياضي ضمن تشكيلة منتخب انجلترا الفائز بكأس العالم 1966 وقد أحرز 44 هدفا خلال 57 مباراة دولية خاضها مع المنتخب الانجليزي وهو بذلك يكون صاحب رابع أعلى حصيلة من الأهداف الدولية بعد وين روني وبوبي تشارلتون وجاري لينيكر.

ويعد غريفز صاحب الحصيلة القياسية من الأهداف على مستوى الدوري الانجليزي الأول برصيد 357 هدفا رغم اعتزاله قبل نصف قرن في 1971، ويصفه زملاءه بأنه "أسطورة حقيقية" في تاريخ المستديرة.