بالأسماء... صحيفة تكشف أسماء 5 مدربين مرشحين لخلافة رونالد كومان في برشلونة

كشف وسائل إعلام بريطانية ، اليوم الأحد، أسماء المدربين الذين سيختار منهم نادي برشلونة الإسباني، لخلافة المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي يواجه شبح الإقالة، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وقالت " صحيفة الديلي ميرور " البريطانية، إن المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، إريك تين هاج، يعد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة مواطنه كومان الذي سيقال من منصبه حال تلقي الفريق خسارة جديدة في مباراة غرناطة المقرر إقامتها غدا الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني

وأشارت الصحيفة، إلى أن "برشلونة يفكر أيضا في الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، الذي لا يدرب أي فريق منذ رحيله نهاية الموسم الماضي، بالإضافة للإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، والمدرب الهولندي الآخر جوردي كرويف، نجل الأسطورة الراحل يوهان كرويف، ومدرب غرناطة السابق الإسباني دييغو مارتينيز.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية أكدت عقد خوان لابورتا، رئيس فريق برشلونة، اجتماعا عاجلًا مع أعضاء الإدارة، من أجل النظر في إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، مشيرة إلى كومان انتقد رئيس النادي في وقت سابق، واصفًا تصريحاته بغير "الصحيحة"، الأمر الذي أثار العديد من الشكوك حول علاقة لابورتا مع كومان.

هذا وتعرض برشلونة لخسارة بثلاثية نظيفة على أرضه في الجولة الأولى من دوري المجموعات أمام بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.