أهداف مباراة مانشستر يونايتد ووست هام 2-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق مانشستر يونايتد فوزا قاتلا في الدقيقة الأخيرة أمام مضيفه وست هام، بعدما تغلب عليه بنتيجة (2-1) اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح وست هام التسجيل عن طريق سعيد بن رحمة في الدقيقة 30.

وعدل كريستيانو رونالدو النتيجة لمانشستر يوناتيد في الدقيقة 35، قبل أن يخطف جيسي لينغارد الفوز بالهدف الثاني في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة، حيث احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح وست هام في الدقيقة 94، وقرر المدرب ديفيد مويس إجراء تغيير ونزول قائد الفريق مارك نوبل لتنفيذ الركلة.

ولكن تألق حارس مانشستر يونايتد وتصدى لضربة الجزاء ليقود فريقه إلى ثلاث نقاط غالية والصعود للقمة مرة أخرى بمشاركة ليفربول على الصدارة برصيد 13 نقطة.

بينما تجمد رصيد وست هام عند 8 نقاط في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.