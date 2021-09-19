الصين تعلن شعار أولمبياد الألعاب الشتوية "بكين 2022"

تستعد الصين لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر انعقادها خلال الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط 2022، التي تنطلق تحت شعار يدعو لتعاون البشر من أجل مستقبل أفضل.

وكشف منظمو البطولة، شعار أولمبياد بكين الشتوى 2022، وهو "معا من أجل مستقبل مشترك"، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد.

ولفتت الشبكة إلى أن كلمة "معا" التي يتضمنها شعار البطولة الرسمي، تشير إلى قدرة البشرية على مواجهة التحديات من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل.

بكين تعلن عن الشعار الرسمي للأولمبياد الشتوي 2022#Beijing2022https://t.co/Fe8lmX0qj3 — CGTN Arabic (@cgtnarabic) September 19, 2021

وتستضيف الصين النسخة الـ 24 من بطولة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بعدما تم اختيارها لتنظيم البطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية التي انعقدت في ماليزيا عام 2015.

ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، التي أوضحت أن اختيار الصين لتنظيم أولمبياد الألعاب الشتوية 2022، يجعل بكين أول مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية والصيفية على السواء.

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