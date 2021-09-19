رونالدو: اليوم استطعنا رؤية لمحات من كل العقبات التي سنجدها

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة إلى زملائه ومشجعي الفريق، بعد فوز الفريق الأحمر على وست هام هدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال رونالدو عبر حسابه على "فيسبوك": "كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبارة عن قتال رائع من أجل النقاط الثلاث. اليوم استطعنا رؤية لمحات من كل العقبات التي سنجدها في طريقنا، لكن يجب أن نحتفظ بتركيزنا على أهدافنا، معا، أقوياء، مركزون، هيا يا شياطين".

وسجل رونالدو، الهدف الأول لفريقه في اللقاء، وهو الهدف الرابع الذي يسجله مع يونايتد في كل المسابقات، منذ عودته إليه قادما من يوفنتوس، بعد غياب دام 12 عاما، واحتاج يونايتد لهدف متأخر من البديل جيسي لينجارد لتحقيق الفوز، علما بأن حارس مرماه دافيد دي خيا تصدى لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، متأخرا بفارق هدفين فقط عن المتصدرين ليفربول وتشيلسي.