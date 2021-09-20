ميسي يخرج غاضبا في لقاء ليون ويرفض مصافحة مدربه... فيديو

وأظهرت الكاميرات ميسي في حالة غضب بعد استبداله، إذ لم يصافح أفضل لاعب في العالم مواطنه المدرب مارويسيو بوكيتينو الذي مد يده وعادت إليه فارغة.
Messi angry at his substitution 😡#PSGOL— ZIZOU (@zi_190) September 19, 2021
pic.twitter.com/oM821tvX7O
وركزت العدسات على وجه ميسي الذي بدا غاضبا للغاية حتى بعد الجلوس على مقاعد البدلاء، وسط دهشة من زملائه الذين حاولوا التحدث إليه لتهدئته.
Messi has every right to be angry. You Just can't sub a player who’s bigger than you and your club 😡😡 pic.twitter.com/ljTb6wiepr— Taha Tariq 🇵🇰 (@TahaTariq_) September 19, 2021
عند الدقيقة 76 قام مدرب باريس سان جيرمان باستبدال ميسي بالمغربي أشرف حكيمي.
وحقق نادي العاصمة فوزا متأخرا بهدفين لواحد بفضل هدف المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 93.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)