ميسي يخرج غاضبا في لقاء ليون ويرفض مصافحة مدربه... فيديو

شهد لقاء باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، يوم الأحد 19 سبتمبر/ أيلول، حادثة تمثلت بغضب الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفضه مصافحة مدرب فريقه بعد قيام الأخير باستبداله.

وأظهرت الكاميرات ميسي في حالة غضب بعد استبداله، إذ لم يصافح أفضل لاعب في العالم مواطنه المدرب مارويسيو بوكيتينو الذي مد يده وعادت إليه فارغة.

وركزت العدسات على وجه ميسي الذي بدا غاضبا للغاية حتى بعد الجلوس على مقاعد البدلاء، وسط دهشة من زملائه الذين حاولوا التحدث إليه لتهدئته.

Messi has every right to be angry. You Just can't sub a player who’s bigger than you and your club 😡😡 pic.twitter.com/ljTb6wiepr — Taha Tariq 🇵🇰 (@TahaTariq_) September 19, 2021

عند الدقيقة 76 قام مدرب باريس سان جيرمان باستبدال ميسي بالمغربي أشرف حكيمي.

وحقق نادي العاصمة فوزا متأخرا بهدفين لواحد بفضل هدف المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 93.