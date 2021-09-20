إعلام: قطر تصر على التطعيم الإجباري للمشاركين في مونديال 2022

أشارت تقارير إعلامية الى أن السلطات القطرية ترى أنه من الضروري التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع المشاركين في مونديال 2022.

وبحسب ما نقل موقع The Athletic، المفاوضات جارية بشأن هذه القضية بين الأطراف المعنية وبمشاركة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والهيئات الطبية القطرية.

تجدر الإشارة الى أنه تتم مناقشة بدائل مختلفة بما في ذلك إجراء اختبارات كل 3 أيام.

وأشار الموقع الى أن هذا القرار قد يكون له أثر على قرارات بعض كبار اللاعبين في المشاركة بالبطولة في الوقت الذي تريد فيه جميع الأطراف مشاركة نجوم العالم وعدم رفض المشاركة.

في يونيو، أعلن أن السلطات القطرية ستجهز مليون جرعة من اللقاح للجماهير التي تخطط لحضور مونديال العالم.

ستقام أول بطولة لكأس العالم بكرة القدم في تاريخ العالم العربي في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 في ثمانية ملاعب.