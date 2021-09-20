الكاف يرفض طلبا من الجزائر بشأن تغيير توقيت مباراة النيجر

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" طلب الاتحاد الجزائري بتغيير توقيت مباراة المنتخب الجزائري أمام النيجر، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الاتحاد الجزائري تلقى مراسلة من الكاف، تفيد برفض تغيير توقيت مُباراة النيجر من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة مساءً، يوم الثامن من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وتسبب إصرار الكاف على لعب الجولة الثالثة من تصفيات المونديال ليلا، في خلط حسابات جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، الذي أراد اللعب في الساعة الخامسة، من أجل اللعب في "ظروف مُشابهة نوعا ما"، لما سينتظر أشباله أياما بعدها في نيامي، وتمكين اللاعبين من الحصول على ساعات راحة إضافية، قبل السفر إلى النيجر.

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشهري، تغيرات كبيرة في ترتيب المنتخبات الأفريقية حيث تراجع المنتخب المصري إلى المركز الـ48 عالميا بدلا من المركز الـ46، ليصبح منتخب مصر بالمركز السادس أفريقيّا والخامس عربيا.

وتقدّم منتخب ليبيا 12 مركزا دفعة واحدة، ليصبح المركز الـ110 عالميا بدلا من المركز الـ122 في الشهر الماضي.

واحتفظ منتخب السنغال بصدارة منتخبات أفريقيا بتصنيف فيفا بالمركز الـ20 عالميا، ويليه منتخب تونس بالمركز الأول عربيا والثاني أفريقيّا بالمركز الـ25 عالميا، ويليه منتخب الجزائر بالمركز الثالث أفريقيّا والثاني عربيا بالمركز الـ30 عالميا.