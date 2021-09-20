تأجيل بطولة كأس الخليج العربي إلى عام 2023

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل بطولة "خليجي 25" إلى العام 2023، ليضع بذلك حدا للتكهنات والمطالبات المتعلقة بتنظيم البطولة.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب عبر "تويتر": "قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير من عام 2023".

عاجل| قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير من عام 2023..

وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد#AGCFF @Yemenfa pic.twitter.com/1yFHUqLzHC — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) September 20, 2021

كان من المقرر عقد بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، بين الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول والسابع من يناير/ كانون الثاني.

وفي مايو/ آيار السابق، قالت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، إنه جرى تكوين لجنة تنظيمية عليا للإشراف على البطولة، برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، إلى جانب محافظ البصرة أسعد العيداني كنائب له.

وقع اختيار المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي على العراق لتنظيم البطولة، شهر أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد انسحاب قطر من استضافتها. هذه هي المرة الثانية التي يستضيف العراق فيها البطولة؛ الأولى كانت عام 1979.

وفقا للموعد القديم، كانت ستقام "خليجي 25" بعد أسبوع من ختام بطولة كأس العرب في قطر في 18 ديسمبر المقبل.