تأجيل بطولة كأس الخليج العربي إلى عام 2023

وقال الاتحاد في بيان مقتضب عبر "تويتر": "قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير من عام 2023".
عاجل| قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير من عام 2023..— اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) September 20, 2021
وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد#AGCFF @Yemenfa pic.twitter.com/1yFHUqLzHC
كان من المقرر عقد بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، بين الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول والسابع من يناير/ كانون الثاني.
وفي مايو/ آيار السابق، قالت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، إنه جرى تكوين لجنة تنظيمية عليا للإشراف على البطولة، برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، إلى جانب محافظ البصرة أسعد العيداني كنائب له.
وقع اختيار المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي على العراق لتنظيم البطولة، شهر أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد انسحاب قطر من استضافتها. هذه هي المرة الثانية التي يستضيف العراق فيها البطولة؛ الأولى كانت عام 1979.
وفقا للموعد القديم، كانت ستقام "خليجي 25" بعد أسبوع من ختام بطولة كأس العرب في قطر في 18 ديسمبر المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)