أليغري يفسر عدم قدرة يوفنتوس على تحقيق الفوز هذا الموسم

علق المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، الأحد، على التعادل المخيب للآمال لفريقه يوفنتوس أمام غريمه ميلان، استمرارا لمسلسل نزيف النقاط وعدم قدرة السيدة العجوز على تحقيق أي فوز منذ بداية الدوري الإيطالي.

وقال أليغري عقب نهاية مباراة أمس: "لعبنا بشكل جيد حقا في الشوط الأول ولكن كان من الممكن أن ينتهي بنا الأمر بالخسارة في الشوط الثاني"، حسبما نقل الموقع الرسمي للنادي.

وتابع المدرب بالقول: "كنا نفتقر إلى القليل من التصميم، لأنه عندما تصل إلى نقاط معينة من اللعبة، لا يمكنك ترك خصومك يسجلون، وما يجب أن نتعلمه - وبسرعة - هو أننا يجب أن نكون أكثر شرا في نهاية المباريات، ونتأكد من أننا نفوز بتلك التدخلات ونلعب بشكل أفضل".

وختم المدير الفني الذي تولى مهمته بداية هذا الموسم خلفا لأندريا بيرلو: "بعد قولي هذا، كان من المهم عدم الخسارة اليوم لأن المسافة على الأقل من القمة لم تتغير، ومع ذلك، إذا أردنا تعويض النقاط في الجدول، فعلينا أن نجعل الدقائق الأخيرة من المباراة حاسمة".

انتهت قمة إستاد "الأليانز" أمس بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين نادي يوفنتوس وضيفه إي سي ميلان، في مباراة جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الممتاز.

بادر يوفنتوس للتسجيل سريعا عن طريق مهاجمه ألفارو موراتا من مرتدة، ليصبح أسرع هدف لليوفي ضد ميلان منذ فبراير/ شباط من عام 1996.

لكنه فشل في زيادة حصيلة الأهداف بعد ذلك، ليسجل آنتي ريبيتش (المتخصص بالتسجيل ضد اليوفي بـ4 أهداف) للميلان في الدقيقة 76 من رأسية بعد استغلاله ركنية نفذها تونالي.

وبذلك يحتلك اليوفي المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الإيطالي بنقطتين حصل عليهما من 4 مباريات، ومن المقرر أن يحل ضيفا على سبيزيا ضمن منافسات الجولة الخامسة يوم الأربعاء المقبل.