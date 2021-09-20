الكشف عن تطورات الحالة الصحية للأسطورة بيليه

أفادت وسائل إعلام بريطانية بتحسن الحالة الصحية للأسطورة البرازيلية بيليه، الذي يبلغ من العمر 80 عاما.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن بيليه غادر غرفة العناية المركزة هذا الصباح، بعد أن دخلها يوم الجمعة، حيث كان يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.

ونشرت الصحيفة الشهيرة مقطع فيديو يظهر بيليه وهو يقوم بتمرين خفيف ويمازح من حوله، حيث بدا في حالة معنوية جيدة.

#Brasil Pelé continúa con su recuperación y afirma que "cada día está mejor" https://t.co/0SWcjJ2PhQ — Meridiano (@MeridianoTV) September 20, 2021

وقال بيليه، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات: "كما ترون، أقوم بضرب الهواء احتفالا بكل يوم أفضل".

وأضاف: "المزاج الجيد هو أفضل دواء ولدي الكثير من ذلك. لا يمكن أن يكون الأمر مختلفا، تلقيت الكثير من المودة لدرجة أن قلبي مليء بالامتنان. شكرا لجميع الموظفين المذهلين في مستشفى ألبرت أينشتاين".

وكانت ابنة بيليه قالت، قبل أيام، إن والدها يتعافى جيدا، ونشرت كيلي ناسيمنتو صورة على موقع "إنستغرام"، وقالت إنها "التقطت صورة لبيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات مرتديا سترة سوداء ويبتسم للكاميرا".

وأضافت: "أؤكد لكم أنه يتعافى جيدا وضمن المعدل الطبيعي، إنه سيناريو التعافي الطبيعي لرجل في عمره بعد الجراحة التي أجراها. حالته تتقدم أحيانا خطوتين للأمام وقد تتراجع خطوة للوراء".

وكان بيليه قد عانى من مشاكل في الفخذ لسنوات، ولا يستطيع المشي بدون مساعدة، وقد تم تقليل ظهوره العلني حتى قبل جائحة فيروس كورونا.