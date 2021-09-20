إعلام: برنامج المنتخب المصري استعدادا لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

كشفت وسائل إعلام مصرية، برنامج المنتخب المصري الأول لكرة القدم الذي يستعد لمواجهة نظيره الليبي مرتين الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال "موقع في الجول"، إن "منتخب مصر سيدخل في معسكر بملعب برج العرب في الإسكندرية، يخوض من خلاله مباراة ودية أمام ليبريا في الـ30 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري"، مشيرا إلى أنه سوف يستمر في معسكر برج العرب استعدادا للقاء ليبيا هناك في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأضاف أنه "بعد لقاء الذهاب سيسافر منتخب مصر إلى بنغازي صباح التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لخوض مباراة الجولة الرابعة"، مؤكدا أنها ستقام في ملعب شهداء بنينا الذي يتسع لما يقرب من 11 ألف متفرج.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أعلن يوم أمس الأحد، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج، الذين سيتم استدعائهم للانضمام إلى معسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وضمت القائمة المبدئية التي وضعها كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، كل من: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي)، مصطفى محمد (جالاطا سراي التركي)، سام مرسي (إيبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، أحمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

يذكر أن منتخب ليبيا يتصدر المجموعة السادسة بست نقاط ويليه منتخب مصر بأربع نقاط، ويتأهل أصحاب الصدارة في كل المجموعات العشرة إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

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