باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بكدمة في عظام القدم.

وقال النادي الباريسي، في بيان له، إن الأشعة التي أجريت له أظهرت كدمة في عظام القدم، مشيرا إلى إجراء أشعة أخرى بعد 48 ساعة لمعرفة الموقف النهائي.

وشهد لقاء باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، يوم الأحد الماضي، حادثة تمثلت بغضب الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفضه مصافحة مدرب فريقه بعد قيام الأخير باستبداله. وأظهرت الكاميرات ميسي في حالة غضب بعد استبداله، إذ لم يصافح أفضل لاعب في العالم مواطنه المدرب مارويسيو بوكيتينو الذي مد يده وعادت إليه فارغة.

وأعلن باريس سان جيرمان، الشهر الماضي، انتقال ميسي رسميا إليه بعقد انتقال حر لمدة سنتين مع خيار التجديد لموسم إضافي، بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.