خبير لاعبين يكشف آخر تطورات انتقال خاميس رودريغيز إلى الريان القطري

كشف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات عملية انتقال نجم نادي إيفرتون الإنجليزي خاميس رودريغيز إلى نادي الريان القطري.

وقال رومانو، على حسابه في "تويتر"، إن المفاوضات جارية الآن بين الريان وممثلي خاميس رودريغيز.

Negotiations ongoing between Al Rayyan and James Rodriguez with his representatives. Talks over potential loan deal - now discussing salary details. Everton are still waiting for James final decision. Not signed/done as of now. 🇶🇦🇨🇴 #EFC #AlRayyan — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2021

وكشف أن المحادثات تدور حول الانتقال إلى الريان على سبيل الإعارة.

وأوضح أن الطرفين يناقشان الآن الراتب المقترح، لكن إيفرتون ما زال ينتظر القرار النهائي من جانب رودريغيز الذي لم يوافق أو يوقع على أي شيء حتى الآن.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد قالت، أمس الاثنين، إن اللاعب الكولومبي قد سافر إلى قطر من أجل الخضوع للفحوصات الطبية من أجل التوقيع لنادي الريان القطري.

يذكر أن روديغيز البالغ 30 عاما لم يشارك في أي مباراة مع إيفرتون في الموسم الحالي.

وكان رودريغيز قد انتقل إلى إيفرتون من ريال مدريد الإسباني في صيف 2020، بطلب من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي رحل إلى الملكي هذا الموسم.