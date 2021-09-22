بدر بانون يعتذر لجماهير الأهلي بسبب ركلة الجزاء

اعتذر اللاعب المغربي، بدر بانون، مدافع فريق الأهلي المصري، لجماهير القلعة الحمراء، بعد ضياع ركلة الترجيح التي لعبها، أمس الثلاثاء، في مباراة السوبر المصري أمام الجيش.

وكتب بدر بانون، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "أعتذر لجماهير النادي الأهلي على ضياع ركلة جزاء مبارة الأهلي والجيش".

وتابع بانون: "أعرف أن خسارة بطولة واحدة غير معتاد في الأهلي، وأعدكم بالتعويض بقدرة ربي".

وحصد نادي طلائع الجيش لقب كأس السوبر على حساب نظيره الأهلي بركلات الترجيح، في المبااراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتعد تلك البطولة الأولى التي يفوز بها طلائع الجيش في تاريخه، مع مدربه عبد الحميد بسيوني.

أحرز ركلات الترجيح للأهلي، علي معلول، عمرو السولية، وأضاع بدر بانون ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف، فيما سجل ضربات طلائع الجيش محمد الصباحي، محمد علي جويني، عمرو السيسي، وأضاع كريم الطيب وحسن مجدي.