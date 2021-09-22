قائمة أكثر اللاعبين دخلا في العالم... محمد صلاح الخامس

كشف تقرير أعدته مجلس "فوربس" الأمريكية، عن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم.

وأفاد التقرير بأن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، يحصل سنويا على 41 مليون دولار (نحو 643 مليون جنيه مصري).

وجاء محمد صلاح في المركز الخامس، بقائمة اللاعبين الأكثر دخلاً في العالم، التي أعدتها المجلة الأمريكية.

ويحصل صلاح من ليفربول على راتب سنوي يقدر بمبلغ 25 مليون دولار، كما يحصل على 16 مليون من العائدات التجارية والإعلانات.

وترأس القائمة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بـ125 مليون دولار بواقع 70 مليون كراتب سنوي، و55 مليون من الحقوق التجارية.

وجاء في المركز الثاني، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بمبلغ 110 ملايين دولار، إذ يحصل على 75 مليون كراتب، بالإضافة إلى 35 مليون من الحقوق التجارية.

وفي المركز الثالث، جاء البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بواقع 95 مليون دولار، منها 75 مليون كراتب بالإضافة إلى 20 مليون حقوق تجارية وإعلانات، وتلاه بالمركز الرابع، الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بقيمة 43 مليون دولار، منها 28 مليون كراتب و15 حقوق تجارية وإعلانات أخرى، ثم جاء بعده محمد صلاح.

Ronaldo tops the list of the world's highest-paid soccer stars 🤑 @brfootball Messi is close behind at No. 2. pic.twitter.com/jVsVJrApOu — Bleacher Report (@BleacherReport) September 21, 2021

وفي المركز الثالث، جاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بمبلغ 35 مليون دولار بواقع 27 مليون راتب، و8 ملايين عائدات تجارية، ثم أندريس إنييستا، في المركز السابع، بقيمة 35 مليون دولار بواقع 31 مليون راتب، 4 ملايين حقوق تجارية.

واحتل الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، المركز الثامن، بـ34 مليون دولار منها 27 مليون راتب، و7 ملايين كحقوق تجارية وإعلانات، ثم جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد الإسباني، في المركز التاسع بـ32 مليون دولار منها 27 مليون راتب و5 ملايين عائدات إعلانية.

وأخيرا، جاء إيدين هازارد في المركز العاشر، بواقع 29 مليون دولار بينها 26 مليون كراتب، و3 ملايين كحقوق تجارية وإعلانات.