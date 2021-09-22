نائب رئيس دولة في عمر الـ60 يشارك في خسارة فريقه... فيديو

وشارك برونزفيك البالغ من العمر 60عاما، ورئيس نادي إنتر موينغو، في لقاء فريقه في دوري اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) أمام فريق أوليمبيا من هندوراس، والتي خسرها الفريق بنتيجة 6 أهداف مقابل صفر على ملعبه.

Ladies and gentlemen. The Vice President of Suriname repping his country, by playing for the team he owns, in CONCACAF League. pic.twitter.com/e9WU6nzYkm — Justice Weller Colde (@JusticeColde) September 21, 2021

وحمل برونزفيك شارة قيادة الفريق وشارك لمدة 54 دقيقة ليشارك في هذه الهزيمة الثقيلة، التي لا شك باتت أكثر مفاجآت كرة القدم في العالم ليس للنتيجة بالطبع لكن لأن برونزفيك نائب رئيس دولة وكبير في العمر وليس مجرد مالك ناد، بل يشارك في اللعب مع فريقه.

ويشتهر برونزفيك بكونه رجلا كريما، حيث كان يوزع الأموال على الفقراء، وكرر ذلك في غرفة تغيير الملابس بعد المباراة، حيث وزع الكثير من الأموال على اللاعبين رغم الخسارة.

Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl — Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 22, 2021

ولا تزال هناك مباراة إياب ستُلعب، يوم الأربعاء المقبل، لكن من غير المرجح أن يلعب برونزفيك، ربما سيسمح لابنه داميان أن يكون قائدا في المرة المقبلة، مع بدء المهاجم أيضا مباراة الذهاب.

وسورينام دولة صغيرة تقع في شمال أمريكا الجنوبية، لكنها لا تشارك في تصفيات أمريكا الجنوبية بل الكونكاكاف، ويحدها من الشرق غيانا الفرنسية ومن الغرب غيانا. أما من الجنوب، فتحدها البرازيل ومن الشمال المحيط الأطلنطي.