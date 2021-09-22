كومان يقرأ بيانا ويغادر مؤتمرا صحفيا قبل لقاء قادش في تصرف غريب

أثار المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، استفزاز إدارة النادي الإسباني بتصرف غريب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه مع قادش في بطولة الدوري.

وفاجأ الهولندي الجميع بطريقة ظهوره في المؤتمر الصحفي، حيث قام بقراءة بيان دون السماح للصحفيين بطرح الأسئلة ليغادر القاعة بعد انتهائه من البيان.

وجاء البيان: "صباح الخير جميعا، النادي حاليا معي في حالة إعادة بناء، وهذا مرتبط بالوضع المالي للنادي، ويعني أن علينا إعادة بناء الفريق دون أن نكون قادرين على القيام باستثمارات كبيرة".

وأضاف: "تحتاج كرة القدم إلى وقت، ويمكن للشباب أن يصبحوا عظماء في غضون عامين. الشيء الجيد هو أن الشباب سيتمكنون من الحصول على فرص مثلما حدث مع تشافي وإنييستا من قبل".

وتابع: "نحن نعتمد على دعمكم في هذه الأوقات الصعبة، نحن كفريق ولاعبين سعداء للغاية بالدعم الذي تلقيناه من الجماهير في المباراة ضد غرناطة"، بحسب ما نقل موقع "غول".

يذكر أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن بحث برشلونة عن بديل محتمل للهولندي بسبب النتائج الأخيرة للفريق.