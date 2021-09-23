تشيلسي في طريقه للتعاقد مع نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، تسعى للتعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأفادت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، بأن إدارة تشيلسي في طريقها، للتعاقد مع اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة، إن إدارة تشيلسي غير راضية عن أداء الفريق، الذي حصل على دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، لذلك يرغب في تحسين دفاعه.

وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن فريق تشيلسي يسعى إلى ترميم دفاعه من جديد، وذلك بعد فشل النادي في التعاقد مع الفرنسي كوندي مدافع إشبيلية الإسباني في الصيف الماضي، بالإضافة إلى بيع الفرنسي الآخر زوما في الميركاتو نفسه، بالإضافة إلى رفض الألماني أنطونيو روديجير تجديد عقده مع الفريق اللندني حتى الآن.

وكشف التقرير أن النادي الإنجليزي، مستعد لدفع مبلغ 103 مليون إسترليني للتعاقد مع ماتياس دي ليخت، في الصيف المقبل.

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