ضياء السيد يخرج عن صمته ويعلق على "الفيديو المسرب" بشأن شيكابالا

علق المدرب العام للمنتخلىب المصري الأول لكرة القدم، ضياء السيد، على الفيديو المسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتقد فيه شيكابالا وتعهد بعدم ضمه إلى المنتخب.

وقال ضياء السيد، عبر صفحته على "تويتر": "انتمائي لا يؤثر على عملي، والحيادية هي الأساس...الفيديو المسرب دعابة بيني وبين أحد العاملين بالبرنامج وشيكابالا ابني، وهو يعلم ذلك، وفي عهد بوب برادلي كنت أول المؤيدين لوجود شيكابالا في المنتخب، والفيديو المسرب مسؤولية قناة العربية القضائية سوف أقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا العمل غير الاخلاقي".

اما بالنسبة لقناة العربية سوف اقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا العمل الغير اخلاقى ٢ — Diaa Elsayed (@diaaelsayed) September 23, 2021

​وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقطع فيديو نسبوه للمدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضياء السيد، مشيرين إلى أنه تم تسريبه أثناء كواليس استضافته في إحدى القنوات الفضائية، والذي تطرق فيه إلى الحديث عن عدم ضم شيكابالا لاعب الزمالك إلى صفوف المنتخب بجانب الحديث عن نادي الزمالك.

وانضم ضياء السيد مؤخرا إلى الجهاز الفني للمنتخب المصري في منصب المدرب العام، تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، بالإضافة إلى محمد شوقي كمدرب وعصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمي.

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