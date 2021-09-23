بطل العرب وأفريقيا في السباحة يصبح عاملا في باخرة بسبب قلة الدعم

كشف بطل العرب وأفريقيا في السباحة، التونسي وسيم اللومي، اليوم الخميس، أنه يعمل حاليا عاملا في إحدى البواخر، بسبب غياب الدعم عنه لمواصلة تدريباته والعيش.

وقال اللومي في تصريحات لبرنامج "فورم سبورت"، المذاع عبر أثير "موزاييك إف إم" التونسية إنه يشتغل عاملا على متن باخرة إيطالية.

وأشار إلى أنه اتخذ قرار اعتزال السباحة اضطراريا بعد بلوغه 27 عاما، بسبب الأوضاع المادية الصعبة، موضحا أن "الجامعة لم توفر له سوى 500 يورو سنويا، وهو مبلغ غير كاف لرياضي يشارك في منافسات عالمية"، بحسب رأيه.

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كما لفت إلى أنه على الرغم من اعتزاله السباحة، إلا أنه اكتشف أن الجامعة ما زالت تتلقى الأموال التي رصدتها وزارة الرياضة التونسية له من أجل تدريباته.

لكن رجح وسيم اللومي في تصريحاته الإذاعية أنه قد يعود إلى المنافسة من جديد، بعدما استأنف التدريات على نفقته الخاصة.

يشار إلى أن وسيم اللومي حافظ على الرقم القياسي في اختصاص مسبح 50 منذ عام 2011.

كما أنه أول تونسي ينهي سباق 100 متر صدر مسبح 25 في أقل من دقيقة واحدة، وذلك في منافسات بطولة "انجي" في فرنسا.

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