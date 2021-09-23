حارس مرمى يتصدى لكل ركلات الترجيح خلال مباراة مصيرية... فيديو

منح حارس مرمى فريق "أوفا" الروسي، أليكسي كوزنتسوف، فريقه الصدارة، بعد مجموعة من الإنقاذات الأسطورية خلال مواجهة فريق "لغيون دينامو" في كأس روسيا لكرة القدم.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين، بعدما تقدم فريق لغيو دينامو عن طريق شامل سعدوي في الدقيقة 60، ثم تعادل فريق أوفا في الدقيقة 95 عن طريق أليكسي نيكيتين.

5️⃣ послематчевых пенальти вытащил вратарь «Уфы» Алексей Кузнецов в матче второго тура элитного раунда Бетсити Кубка России против «Легиона». Это нужно видеть. Браво, Алексей 👏#БетситиКубокРоссии pic.twitter.com/X075Vwr42c — РФС (@rfsruofficial) September 22, 2021

​ولجأ الفريقان بعدها إلى ركلات الترجيح، وظهر هنا دور الحارس كوزنتسوف، 25 عاما، الأسطوري، إذ استطاع التصدي لركلات الترجيح الخمس، بما في ذلك ركلة قرر حكم المباراة إعادتها، بسبب مخالفة الحارس للقواعد.