نادي سعودي يتعاقد مع بطل نهائي أمم أوروبا

تعاقد نادي الرائد السعودي مع المهاجم البرتغالي إيدير، بطل نهائي أمم أوروبا (يورو 2016) الذي منح بلاده اللقب بهدفه في شباك فرنسا.

ونشر الرائد، يوم الثلاثاء الماضي، عبر وسائل التواصل أن "إيدير وصل، الرياض للخضوع للكشف الطبي، وتوقيع العقود رسميا ".

ولعب إيدير منذ 2017 في صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي، ولكنه يتواجد بدون فريق منذ الموسم الماضي.

📋 |أجرى فريق #الرائد تمرينه اليوم في منشأة النادي استعداداً لمواجهة الفيصلي وذلك بحضور رئيس النادي فهد المطوع



🔺شهدت التدريبات محاضرة بالفيديو من المدرب للاعبين



🔺بعد ذلك اجتماع لرئيس النادي باللاعبين قبل البداية تلاها تدريبات لياقية وفنية منوعة شهدت مشاركة البرتغالي ايدير pic.twitter.com/SFt1KjRfas — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) September 23, 2021

وعلى صعيد المنتخب البرتغالي، خاض اللاعب 35 مباراة، وسجل 5 أهداف، أهمها هدفه في نهائي يورو 2016 في شباك صاحب الأرض منتخب فرنسا، والذي أهدى بلاده، أول لقب دولي كبير.