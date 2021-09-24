الزمالك يمدد عقد مدربه كارتيرون حتى 2024

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، تمديد عقد مدربه الفرنسي، باتريس كارتيرون، لمدة 3 مواسم مقبلة.

وسيستمر بذلك كارتيرون في إدارة الزمالك فنيا، حتى عام 2024، بحسب ما أورده بيان الفريق الأبيض الرسمي.

وكشف الزمالك في بيانه أن كارتيرون وقع على عقود تمديد تعاقده في حضور مستشار الكرة بالنادي فاروق جعفر، وعضو اللجنة حسين السيد.

وتعد هذه هي الولاية الثانية لكارتيرون مع الزمالك، حيث قاده في موسم 2019-2020، للفوز بلقبي السوبر الأفريقي والسوبر المصري، قبل أن يرحل لنادي التعاون السعودي، ويعود مجددا لإدارة الفريق حتى الآن، بعدما قاده للفوز بلقب الدوري المصري في منافسة شرسة مع غريمه الأهلي المصري، في موسم 2020-2021 الماضي.

وكان المدرب العام في نادي الزمالك أسامة نبيه، قد قرر في وقت سابق الرحيل والاستقالة من منصبه في "الزمالك"، لافتا إلى أنهم "تحملوا الكثير من أجل النادي".

وأوضح نبيه في تصريحات لموقع "يلا كورة": "تحملنا الكثير من أجل نادي الزمالك ولا يوجد أي تقدير بالنسبة لنا، وقررت الرحيل عن الزمالك بعد الصبر في العديد من المواقف التي لا يتحملها أي شخص".

وتواجد نبيه ضمن الجهاز الفني للفرنسي باتريس كارتيرون، وساهم في تتويج "الزمالك" بلقب الدوري الموسم الأخير.

​وأشار نبيه إلى أن "هناك جلسة بين المصريين في الجهاز الفني لكارتيرون، والجهاز الإداري والطبي واللاعبين مع الإدارة وسنرى ما سوف يحدث".

وحسم "الزمالك" لقب الدوري موسم 21/20 لصالحه بفارق 4 نقاط عن "الأهلي".

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