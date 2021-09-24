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    مدرب إنتر ميلان: لاعبونا يفتقرون إلى الجوع للانتصارات

    © REUTERS / ALBERTO LINGRIA
    رياضة
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    قال مدرب إنتر ميلان الإيطالي، سيموني إنزاغي، إن لاعبي الفريق يفتقرون إلى الجوع للانتصارات، الذي سيمكنهم من الفوز في المواجهات المرتقبة.

    و يخوض إنتر ميلان أول اختبار كبير له هذا الموسم عندما يواجه أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم غدا السبت.

    وعن تلك المواجهة قال مدرب النيراتزوري، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، إنه سيواجه فريقا لن يمنحه ولو ربع فرصة للفوز، لأن كليهما يسعيان للتواجد في المراكز الأربعة الأولى بترتيب الدوري الإيطالي.

    الدوري الإيطالي
    © REUTERS / CIRO DE LUCA
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    ويحتل إنتر البطل المركز الثاني في الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي.

    ويحتل أتلانتا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، المركز الخامس برصيد 10 نقاط وثاني أفضل سجل دفاعي بعد نابولي وميلان.

    وأوضح إنزاغي "أتلانتا فريق ممتاز. لا يتنازلون عن أي شيء بالمجان لذا نحتاج للتأكد من أننا نفعل الشيء نفسه".

    وأردف بقوله "أعتقد أن الجوع والرغبة في الفوز بكل كرة يحدث فرقا في المباريات مثل هذا".

    وأظهر أتلانتا براعة كبيرة في التهديف في الموسم الماضي، عندما قاد الدوري برصيد 90 هدفًا، فيما يظهر إنتر مستوى ممتازًا على الرغم من بيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

    ولا يتصدر فريق إنزاغي دوري الدرجة الأولى (من حيث الأهداف المسجلة) فقط برصيد 18 هدفًا، ولكن لديهم أيضًا أكبر عدد من الهدافين هذا الموسم مع 11 لاعباً مختلفاً هزوا الشباك.

    واستمر إنزاغي بقوله "أنا محظوظ لأن لدي لاعبين ممتازين يتقدمون دائمًا بغض النظر عن من يبدأ ومن يلعب".

    واستدرك قائلا "مع وجود خمسة بدلاء الآن، لديك عدد أقل وأقل من المبتدئين. أنت بحاجة إلى أن يعطي الجميع إشارات رائعة، وأنا محظوظ لأن الفريق قد تم تدريبه بشكل جيد للغاية بالفعل، مع موقف منفتح للغاية."

    مع اقتراب مباراة جماعية في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع في شاختار دونتسيك، قال إنزاغي إنه قد يغير فريقه.

    ولفت إلى أن الفريق لديه اليوم حصة تدريبية مهمة، سيقيم من خلالها الحالة العامة للفريق، ليختار من خلالها التشكيلة المثالية أمام أتلانتا.

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