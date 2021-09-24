وائل جمعة: تواصلت مع مصطفى محمد ونواجه "معاناة" في مركز الهجوم... فيديو

كشف وائل جمعة مدير المنتخب المصري لكرة القدم أنه تواصل مع مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، تمهيدا لضمه إلى معسكر المنتخب استعدادا لإقامة مبارتي مصر وليبيا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ولفت جمعة إلى أن هذا المركز يشكل "معاناة" لعدم وجود مهاجمين كثر في الدوري المحلي المصري.

وأكد في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورت"، مساء اليوم الجمعة، أن مصطفى محمد لاعب مهم للمنتخب.

وقال وائل جمعة "أنا شخصيا تحدثت مع اللاعب في كل الأمور، ونحن نريده في أفضل حال كلاعب مهم للمنتخب، وكما ترى هذا المركز في المنتخب ليس به لاعبون كثر بالدوري المحلي، نحن نحتاج لاعب جاهز ولاعب موجود في الملعب هو واللاعبين الموجودين في الخارج عموما".

وائل جمعة يوضح انطباع الجهاز الفني للمنتخب بعد مباراة بيراميدز وسموحة.. وبماذا نصح مصطفى محمد؟ #الطريق_إلى_المونديال#ONTime_Sports pic.twitter.com/B9BzC07Tsx — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 24, 2021

ومن المقرر أن يعلن المنتخب المصري بعد غد الأحد، أسماء اللاعبين المقرر انضمامهم إلى المعسكر المقبل للمنتخب استعدادا للمبارتين مع منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وسيخوض منتخب الفراعنة الخميس المقبل، مباراة ودية مع الاتحاد الليبيري، في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا في 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

فيما تقام مباراة المنتخبين ضمن الجولة الرابعة في مدينة بني غازي الليبية في الحادي عشر من الشهر ذاته.