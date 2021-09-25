رونالدو يثير الجدل بتواجده في مطعم شهير للوجبات السريعة... فيديو

فاجأ نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو، عشاقه وجماهيره في إنجلترا بدخوله واحد من أشهر المطاعم في العالم المعروف بتقديمه للوجبات السريعة، رغم أن من عاداته عدم الظهور في الأماكن العامة، بسبب شهرته الكبيرة التي تصعب عليه الحركة.

وسارعت الجماهير بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر رونالدو في الفيديو وهو يدخل مطعم "صب واي" للوجبات السريعة، في وسط مدينة مانشستر، في مشهد فاجأ كل من كان بداخله.

Cristiano Ronaldo yesterday in Subway.pic.twitter.com/QWmxuZPXtS — CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 24, 2021

وبعد دقائق رصدت الكاميرات رونالدو وهو يخرج مسرعا من باب آخر قبل أن يستقل سيارة كانت بانتظاره في الشارع.

وكان محور التعليقات على مواقع التواصل هو السؤال حول ما إذ كان رونالدو، قد طلب طعاما من "صب واي"، في حين أنه من المعروف اتباعه نظام غذائي صحي.

Ronaldo just casually going in the subway opposite the flat I used to live in, madness pic.twitter.com/8dU4XYIxCZ — Alexei (@MUFC_redarmy99) September 23, 2021

ولكن صحيفة "صن" البريطانية كشفت تفاصيل الواقعة، وأوضحت أن رونالدو كان ذاهبا لمكتب البريد، الذي يتقاسم المساحة مع "صب واي" في هذا الفرع الخاص.

وأكدت أنه نجم مانشستر يونايتد بعد أن أنهى معاملاته مع مكتب البريد، خرج عبر المطعم إلى الخارج.

ووفقا للصحيفة، رونالدو مر فقط من داخل المطعم، ولم يطلب الطعام.

يذكر أن ريو فرديناند، المدافع السابق لفريق مانشستر يونايتد، قد قال الخميس الماضي، في تصريحات لصيحفة "ديلى ستار" البريطانية، إنه ذهل عندما استضافه كريستيانو رونالدو في منزله.

وأضاف أنه كان هناك أشخاص موجودين مع رونالدو، وعندما سأله من هؤلاء، أجاب النجم البرتغالي "هذا هو مدلك شخصي، واختصاصي التغذية، وطبيب، وطبيبي الفيزيائي والطاهي".

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص هم سر لياقة كريستيانو، موضحا أنه يبحث فقط عن كل التفاصيل الصغيرة التى ستمكنه من أن يكون في أحسن حالاته.

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