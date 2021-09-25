إيقاف كومان مدرب برشلونة مباراتين بعد الطرد

قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم عاقبت مدربه رونالد كومان بالإيقاف لمباراتين بعد طرده خلال تعادل فريقه بدون أهداف مع قادش الخميس الماضي.

ويعني الإيقاف حرمان كومان من التواجد مع بدلاء فريقه على خط التماس في مباراتين أولهما غدا الأحد في مواجهة الضيف ليفانتي والثانية في الأسبوع المقبل على ملعب أتليتيكو مدريد.

وطرد الهولندي كومان في الثواني الأخيرة من المباراة للاعتراض بعدما سدد سيرجيو بوسكيتس كرة ثانية على أرض الملعب في جسد أحد لاعبي قادش من أجل إيقاف المباراة.

وقال برشلونة الذي يحتل المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني بسبع نقاط من خمس مباريات إنه سيطعن في قرار الإيقاف من أجل تخفيفه إلى مباراة واحدة، وفقا لـ "رويترز".

وتزايدت الضغوط على كومان بعد تراجع نتائج برشلونة وأصبحت الشكوك تحيط مستقبله.

وقبل مباراة الخميس قدم جوان لابورتا رئيس برشلونة دعمه للمدرب كومان لكنه أيضا طالبه بتقديم أداء ونتائج أفضل.