اليونايتد يسقط على ملعبه أمام أستون فيلا... فيديو

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعبه أولد ترافورد، اليوم السبت، أمام أستون فيلا بهدف دون مقابل في افتتاحية الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد المدافع الإنجليزي كورتني هاوس في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، قبل أن يهدر البرتغالي برونو فيرنانديز فرصة التعديل بعد إضاعة ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

هذه لم تكن الضربة الوحيدة، حيث فقد "الشياطين الحمر" جهود مدافعي الفريق لوك شاو وهاري ماجواير خلال اللقاء، بعد تعرضهما للإصابة.

بهذه النتيجة، أصبح مانشستر يونايتد في المركز الرابع في قائمة الترتيب برصيد 13 نقطة في انتظار باقي منافسات الجولة.

فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى نقطة 10 من 6 مباريات ليصبح في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.