السيتي يحرج تشيلسي على أرضه وبين جماهيره...فيديو

انتصر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره تشليسي، على ملعب الأخير "ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أحرز البرازيلي جابريييل جيسوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي، بهدف نظيف مقابل لا شيء.

سيطر التعادل على مجريات الشوط الأول من اللقاء، وذلك رغم الاستحواذ العالي من جانب الضيوف.

دخل السيتي الشوط الثاني بشكل قوي، وتكللت محاولاته أخيرًا بهدف من أقدام جيسوس في بداية الشوط الثاني بعد تحرك ومراوغة رائعة ليسكنها على يسار حار تشيلسي، إدوارد ميندي.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات، ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 13، ليصبح فى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليتساوى الفريقين في عدد النقاط.